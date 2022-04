Julie GAUTIER

Majore d'un master en analyse des risques des biocontaminants dans l'alimentation humaine et animale, je suis également titulaire d’un BTS en sciences des aliments.



Je suis passionnée par la sécurité des aliments et plus particulièrement par la microbiologie et par les moyens d’identifier, d’étudier et de maitriser les micro-organismes,





DOMAINES DE COMPÉTENCES

- Techniques analytiques (cytométrie en flux, spectroscopie infrarouge, chromatographie, dépolarisation de fluorescence, protéomique, analyses biochimiques)

- Microbiologie conventionnelle et prédictive

- Production (fermentation) et stabilisation de ferments lactiques

- Procédés de transformation des aliments

- Management de la qualité en industries agroalimentaires (évaluation et gestion du risque en terme de sécurité des aliments)

- Gestion de projet

- Encadrement

- Communication

- Optimisation des procédés de production



Mes compétences :

Cytométrie en flux

Recherche

Qualité

Agroalimentaire

Biochimie

R&D

Fermentation

Gestion de projet

Microbiologie alimentaire

Spectroscopie

Techniques de laboratoire