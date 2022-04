Julie GAUTIER

Actuellement dans le Nord de l'Angleterre, je travaille pour Reckitt Benckiser Healthcare. Au sein de la division buprénorphine, je participe aux développements de nouveaux packaging pharmaceutiques en apportant un support technique adapté et en coordination avec les différents services.



Sensible au design, au marketing et à l'innovation, chimiste à mes débuts et spécialisée en matériaux, ces expériences sont très complémentaires. Elles m'ont permis d'acquérir une idée précise des enjeux de chaque intervenant au sein des projets et de proposer des produits toujours plus innovants et mieux adaptés.



Passionnée, Organisée, Réactive mais Créative, je souhaite évoluer vers un poste de chef de projet/produit qui me correspondra encore davantage.



Mes compétences :

Packaging

Qualité

Management

Matériaux

Innovation