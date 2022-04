Julie GAUTIER

Professionnelle de la communication en poste depuis plus de 10 ans, j'ai pu acquérir de multiples compétences en communication médias/hors médias et marketing, grâce à la polyvalence des missions que j'ai eu la chance de mener à bien.

- Communication institutionnelle / interne / produits

- Médias / Hors Médias

- Gestion de projets événementiels et Relations Publiques

- Gestion de partenariats

- …

Après m’être forgée une solide expérience en gestion de projets transversaux pour la communication du Groupe Sodebo, j’ai souhaité relever un nouveau défi professionnel et développer mon goût de la relation clients, en intégrant une agence de communication en tant que chef de projets. Je gère aujourd'hui la communication d'une PME nantaise.

Cette double expérience annonceur/agence et la connaissance du fonctionnement d’un Groupe comme d’une petite structure me confèrent aujourd'hui une forte capacité d’adaptation.



Je reste à votre disposition pour vous exposer plus en détails mon parcours, mon profil et mettre ainsi à profit mes compétences en gestion de projets.



Mes compétences :

Publicité

Communication

Web

Gestion de partenariats

Relations publiques

Médias

Internet

Corporate

Édition