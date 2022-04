Je m'appelle Antoine Gayral, j'ai 21 ans et je suis passionné par tout ce qui se rapporte au web, à la communication et la presse ; et toutes autres choses ayant un rapport plus ou moins lié avec le domaine de l'édition numérique. Je suis créatif, sérieux et attentif.



Depuis début octobre 2013, je suis une formation de Designer Editorial à l'ESTEN (Ecole Supérieure des Techniques de l'Edition Numérique) dans la ville de Tours (37).



Mes compétences :

Adobe InDesign CS6

Adobe Illustrator CS6

Adobe Photoshop CS6

Adobe Illustrator