Romain GAYRAL

Impliqué dans différentes associations je travaille à la sensibilisation du public au changement climatique et à la transition socio-écologique de notre société.



Fondateur de NEKHO, cabinet conseil spécialisé en développement territorial et mise en place de politique de transition.



Doctorant Cifre et chargé de recherche Appropriation Sociétale, je travaille à la mise en place de méthodes et outils visant à dynamiser les démarches territoriales de transition écologique.



Mes compétences :

Conception

Catia V5

Aéronautique

Aménagement du territoire

Economie territoriale

Ecologie industrielle

Développement durable

Economie circulaire