Antoine GEHIN, 22 ans, titulaire d'un BEP electrotechnique, d'un bac sti Electrotechnique et d'un BTS IRIS (Informatique et Réseaux pour l'Industrie et les Services techniques).



Passionné principalement de musique et d'informatique, je souhaite à travers mon projet professionnel, pouvoir créer quelque chose qui lie mes deux passions.



Expériences professionnelles :

- ELECTRICITE :

- Dessinateur en bureau d'étude electricité spécialisé en energies renouvelables (FASEO, argenteuil), Salarié pendant des périodes de vacances scolaires (Juillet 2012, novembre 2013, Juillet 2013).

- Électricien sur chantier (INFRALEC, sartrouville) Salarié pendant des périodes de vacances scolaires (Juin 2010, Juin 2011).



-INFORMATIQUE :

- Technicien informatique en agence de dépannage informatique et matériel informatique (ATOO PC, Paris). Stage BTS Juillet 2013.

- Assistant administrateur informatique et support informatique à la financière de l'echiquier (employé par ATCI période d'un mois en Aout 2015)



- COMMERCIAL :

- Assistant commercial en agence d'intérim spécialisé BE (INTEK, paris), prospections téléphoniques, suivi de dossier. Salarié pendant des périodes de vacances scolaires (Juin 2012, Novembre 2014).



- EXTRA-PROFESSIONNEL :

- Membre de l'organisation de la course cycliste professionnelle "Route de France 2015 Féminine" Rendez vous du cyclisme féminin mondial. Recherche de partenaires (prospections).



- MUSICIEN:

- Pianiste au sein du groupe de "Gayason" (Groupe reggae/dancehall).

- Fondateur du très jeune groupe "Delta Tea" (Métal progressif)

- Éleve en piano jazz conservatoire d'Argenteuil (niveau 2nd cycle)



Mes compétences :

HTML

Cascading Style Sheets

Steinberg Cubase

Personal Home Page

MySQL

Microsoft Excel

Java

C++

C Programming Language

Autocad

Adobe Photoshop

Dépannage informatique

Composition musicale

Reason

Piano

Eclipse

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint