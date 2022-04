Antoine GELEBART

Bonjour a toutes et à tous.

En ce qui me concerne, je suis le directeur général de la société ATS Sud dont le domaine est la maîtrise d'oeuvre et la coordination de travaux.



La société ATS Sud a pour objet la mise à la disposition des concepteurs (architectes, maîtres d'oeuvre et entreprises) et des clients (collectivités publiques et particuliers) d'une assistance technique en matière d'organisation, de suivi, de coordination et de gestion de chantiers du bâtiment, des travaux publics et des travaux paysagers pour la construction l'aménagement et la rénovation.



Elle est présente dans les communes du golfe de Saint Tropez.



Notre principal domaine est la construction de villas individuelles, mais nous travaillons aussi en collaboration avec des syndics de copropriété dans le cadre de travaux sur les immeubles.



Nous réalisons l'étude (plan, métré, établissement des documents d'appel d'offres) et bien évidemment le suivi du chantier jusqu'à sa réception finale avec le maître d'ouvrage.



Mes compétences :

Droit immobilier

Conseiller location

Conducteur de travaux de bâtiment

Négociation immobilière