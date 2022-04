Ingénieur en Instrumentation et Microsystème, je suis à la recherche d'un emploi en lien avec mes compétences acquises au cours de mes expériences professionnelles.



Mes compétences :

Labview

Visual Basic for Applications

VHDL

MATLAB

MPLAB

Linux

C++

C

Langage assembleur

Cadence

Adobe Photoshop

Microsoft Office

FPGA

Comsol Multiphysics

Caractérisation des matériaux