Antoine GEORGE

Rédacteur de magazines entre 4 et 80 pages, particulièrement dans le secteur des loisirs : les chantiers Jeanneau et les vedettes Prestige, ainsi que pour les camping)cars Rapido. Recherche de sujets, réalisation des interviews en français et anglais, rédaction des textes.



Auteur de romans et nouvelles : "J'ai mené toutes vos batailles" (Prix des audiolecteurs), "Amours Défaites" éditions Siloë, "L'enfant du Bon Dieu" éditions du Cerf.



Ancien publicitaire. Ancien juge consulaire et président de chambre, ancien membre du bureau du MEDEF de Loire-Atlantique.



Mes compétences :

Toutes rédactions de textes littéraires ou journal