Antoine GEORGEAULT

Je termine actuellement une longue période de déplacement en tant qu’instrumentiste essentiellement pour l’entreprise TOTAL la mède et ELENGY du groupe ENGIE. En supervision, en support au bureau d’études, en méthodes que en maintenance.



J’ai travaillé 6 ans en sous-traitance pour l'entreprise C.I.R.A qui est spécialisée dans la location de technicien de formation CIRA (Contrôle Industriel et Régulation Automatique) en France et à l'export sur divers projets de revamping, d'arrêt de maintenance, de travaux neufs.



Le déplacement professionnel a eu pour moi plusieurs avantages :

L'adaptabilité,

Le relationnel,

Une progression rapide dans divers domaines et avec différentes façons de travailler.



Mes compétences :

Instrumentation

Gestion de projet

Industrialisation