Antoine Gérardin, 44 ans, a débuté sa carrière en 1994 chez Matra en tant qu'Ingénieur où il participe à des développements sur un firewalls français.



Dès 1997, il s'oriente sur des projets d'intégration sécurité et gère en particulier l'un des premiers déploiements internationaux de Firewalls et de VPN. Il quitte alors Matra pour Noméa (qui deviendra Dimension Data) en 1998, d'abord pour faire du conseil, puis devient responsable technique de l'activité sécurité en 2000, et responsable du développement du conseil en sécurité en 2003.



Après 13 ans au sein de Dimension Data France, dont 6 en tant que responsable de la stratégie de développement de l'activité sécurité, il a rejoint OBS pour développer l'activité Services Managés.



