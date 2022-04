Bienvenue,



Antoine GERFAULT, grand passionné de design automobile et ayant le goût de la relation client avec une envie d'en apprendre chaque jours. J'ai préparé des études en tant que Graphistes et Marchandiseurs à la Joliverie situé à Nantes. Durant ces 4 années, j'ai effectué des stages dans des Agences de Communication et de Packaging.



Par la suite j'ai intégré l'Ecole Supérieur du Commerce des Réseaux Automobile situé à Le Mans, en tant que Responsable Commercial dans l'Automobile durant lequel j'ai effectué un stage en tant que Conseiller Commercial à SAGA Mercedes à Angers.

J'y ai découvert le fonctionnement d'une concession automobile, la découverte du client, l'écoute active et les différentes techniques de ventes.



Afin de perfectionner mes compétences de technique de vente, reprise et management tout en améliorant mon savoir-être et ma grande curiosité dans le secteur de l'automobile et son marché, je ne suis pas fermé aux différentes opportunités.



Aujourd'hui me voilà au poste de Conseiller Commercial en Occasions dans le Groupe Toyota Toys Motors.



Je vous souhaite une bonne visite !



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator