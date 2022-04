Antoine GIANNELLI

Le Groupe LEYTON CTR a une activité de conseil opérationnel (550 collaborateurs pour un CA de 65 M€ en 2015 ) spécialisé en amélioration des performances sociale et financière pour les entreprises privées et publiques.

Le cabinet intervient dans de nombreux domaines d'activité tels que :

- les ressources humaines (charges sociales, tarification AT, prévention des risques professionnels, la pénibilité, l'externalisation de processus métiers)

- le financement de l'innovation en France et en Europe (crédit impôt recherche et financements publiques de projets innovants)

- la fiscalité

- les achats hors

Arrivé en 2007, j’ai crée la fonction de Directeur marketing et communication.

J'ai alors élaboré les plans marketing et communication, les outils et actions pour accroître la visibilité du cabinet et gagner de nouvelles parts de marché. J’ai donc mis au service des différentes Business Unit, mes compétences en marketing stratégique et opérationnel, en communication externe et interne.



Actuellement, Directeur Formation et Talent management, j'accompagne le management dans sa posture de leader serviteurs par des actions de formation, du coaching individuel et d'équipe pour gagner en performance collective.



Mes compétences :

Commerciale

Communication

communication d'influence

Communication institutionnelle

Formation

Grands comptes

Lobbying

Management

Marketing

Marketing stratégique

Marketing stratégique et opérationnel

Partenariats

Recrutement

Ressources humaines

Stratégie

Stratégie commerciale

Vente

Vente grands comptes

Coaching

Accompagnement au changement