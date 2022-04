Antoine GICQUEL

"La Performance par le Bien-Etre au Travail", voilà comment nous pourrions définir la discipline qu'est la Psychologie du Travail et mon ambition en tant que futur Psychologue du Travail.



Normand d'origine bretonne, pur beurre et élevé à la crème fraîche, j'ai eu l'opportunité de m’intéresser à la discipline que représente la Psychologie.



A travers ses différents champs d'application, je me suis pris d'affection pour la Psychologie Sociale, du Travail et des Organisations, et par conséquent aux multiples questions sous-jacentes de cette sous-discipline : accompagnement professionnel, recrutement, bilan de l'adulte, qualité de vie et santé au travail, management et leadership, risques professionnels ...



Lors de mes études supérieures, j'ai d'ailleurs pu approfondir certaines de ces thématiques, comme par exemple la question de l'orientation professionnelle influencée par la présence d'un stigmate caché, ou encore l'influence du management sur le sens du travail et l'engagement organisationnel.



Au cours de mon parcours, j'ai eu l'opportunité de forger mes compétences techniques (hard skills) lors de plusieurs stages mais également mes compétences transversales (soft skills) auprès de plusieurs grandes et moins grandes organisations.



Sur le point de terminer mes études, je suis donc aujourd'hui à l'écoute de nouvelles opportunités pour travailler dans les domaines des Ressources Humaines, du Recrutement et de la Formation, notamment pour mon stage de fin d'étude à débuter fin Janvier / début Février 2020 pour une durée de 4 à 6 mois et plus, sur la région nantaise.



La richesse de ma formation peut représenter un véritable atout pour votre organisation, alors maintenant, qu'en pensez-vous ? On va en discuter autour d'un café ?



Mes compétences :

Conseil en recrutement

Tests psychotechniques

Réseaux sociaux

Psychologie du travail

Travail en équipe

Conseil aux entreprises

Santé au travail

Test de personnalité

Rédaction

Organisation du travail

Conseil en management

Sécurité au travail

Conseil RH

Prise de parole

Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de