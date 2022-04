Antoine GILBERT

Après des études en communication à l’Efap à Paris et à New York, il commence à travailler pour un studio de création numérique et de programmes interactifs, Polygon Studio.

En 1999, il monte une structure de conseil en communication électronique puis intègre les équipes de Cent Degrés Interactive qui deviendra UrsaMaior Interactive.

En 2003 il devient directeur commercial d’une agence de communication visuelle: TCF* Consultants, pour laquelle il a piloté le bureau de Hong Kong pendant 6 mois, il se spécialise dans le conseil en communication pour les marques des secteurs Luxe et Beauté, principalement en hors média : identité visuelle, multimédia, marketing direct, édition et films institutionnels.

En 2005, convaincu que le jeu vidéo et de manière plus générale toutes les formes de divertissements interactifs sont appelés à jouer un rôle grandissant en matière de marketing et de communication :

il conseille pour le compte de la société Zetha (Branded Entertainment) les marques et leurs agences dans la conception, la production, la distribution et le financement de contenus interactifs présentant à la fois une dimension ludique et une dimension marketing ou publicitaire.

En 2006, il devient Directeur de clientèle chez DUKE, l'une des premières agences de communication interactive.

En 2009, il prend la diection du département digital de l'agence Mediaedge:cia France (groupe WPP).

En 2010, il devient Directeur Commercial chez DDB Paris (groupe Omnicom)

En 2013, DDB lui confie la création et le management du département Social Media de l'agence.

Intervenant à L’Efap depuis huit ans, et au Celsa depuis 3 ans, à ScPo et HEC il enseigne les méthodologies de réponses aux briefs et le marketing interactif, les media sociaux



Mes compétences :

Internet

Publicité

Marketing

Branding

Multimedia

Communication

Social media

Management