Antoine GILBERTAS

Je recherche aujourd'hui un emploi dans la culture et le patrimoine et notamment dans la coopération culturelle internationale. Après des études de droit et l'obtention d'un master 1 de droit International à Lyon 3 et un Master 2 de droit spécialisé dans les métiers du patrimoine de l'Université Aix-Marseille puis une année au centre de préparation d'administration générale d'Aix en Provence je peux me prévaloir d'avoir un triple profil: juridique, administratif et culturel. Mon expérience dans le domaine culturel s'est faite au sein de l'établissement muséal de la Fondation Vasarely à Aix en Provence dans laquelle j'ai pris par à l'élaboration de manifestations culturelles, à un travail de médiation culturelle, de conservation du patrimoine e de gestion administrative.



Mes compétences :

Droit public

Droit international

Relations internationales

Droit européen

Droit des biens culturels

Gestion de projet culturel