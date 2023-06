Luc DELPECH

Administration générale - Gestion de crise - Optimisation - Audit fonctionnel et opérationnel - Gestion des risques opérationnels - Services généraux - Administration et gestion de la culture - Ingénierie de projets



Depuis 18 ans, j'accompagne les dirigeants, les structures, dans l'optimisation de leur gestion opérationnelle, dans la sécurisation des flux d'informations et je décline leurs orientations stratégiques.

J'assure le pilotage des fonctions clés de l'administration générale.

Je définis et assure la mise en oeuvre de projets dans le cadre d'une gestion contrôlée et d'une exigence de qualité.

Mes diverses expériences m'ont permis d'acquérir une compétence en gestion de crise.

Mon intérêt s'est également porté vers le management d'institutions emblématiques ou à forte valeur ajoutée.



Mes compétences :

Art

Conseil

Gestion de projet

Services généraux

Communication

Management

Direction de projet

Formation

Relationnel