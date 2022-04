Antoine GILBIN

Après un Bac Scientifique spécialisé en Science de la vie et de la Terre ainsi qu'en sport, j'ai eu une première expérience en tant que vendeur dans le magasin DECATHLON de Soissons. Cette expérience réussi m'a donné envie de poursuivre dans le domaine du commerce de la distribution d'article de sport.



J'ai décidé de continuer mes études avec un DUT Technique de Commercialisation, suivi par une licence Economie et Gestion avant de finir par un MASTER Manager Marketing Commercial à l'ISEFAC afin d'avoir des connaissances plus larges sur les techniques de commerces, le management ainsi que la gestion.



Dynamique, motivé par de nouveaux défis et sportifs j'ai changé de magasin pour effectuer mon master en partant sur le magasin DECATHLON Beauvais avec une première année la gestion du rayon pêche et la seconde la gestion d'un groupement de rayon Sport Collectifs, Golf et Sport de Raquettes qui m'a permis d'avoir la gestion d'une équipe de 5 personnes et d'un chiffre d'affaire important.



Mes compétences :

Motivation

Travail en equipe.

Animation commerciale

Animation d'équipe

Business planning

Pilotage d'activité

Sauveteur secouriste du travail

Management