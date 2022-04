Antoine GILLOT

Depuis plus de cinq ans, je collabore à différents médias (radio, presse écrite, web, communication politique, édition).



Ce parcours m’a permis d’acquérir une bonne expérience de journaliste plurimédia, avec une expérience de terrain, et de maîtriser les techniques rédactionnelles des principaux supports.



Mes objectifs : mettre à profit, élargir mes compétences et exercer des responsabilités nouvelles au service des entreprises de presse ou des collectivités.



Mes compétences :

Communication

Presse écrite

Radio

Journaliste

Web

Médias

Community management