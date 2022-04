Antoine GILLOT

ꞰꞰ Expérience acquise dans la conception & la modélisation de

produits industriels



ꞰꞰ Maîtrise des contraintes de faisabilité technique, avec prise en

compte des procédés de fabrication disponibles



ꞰꞰ Suivis des projets depuis la conception jusqu’a la fabrication



ꞰꞰ élaboration de scénarii d’usages, de l’étude de

l’environnement, de recherches créatives & de réalisations de

maquettes



ꞰꞰ Appropriation de techniques de prototypages: découpe laser,

impression 3D, CN, façonnage manuel, coulée sous vide



ꞰꞰ Pratique des logiciels Solidworks, suite adobe, Autocad, Keyshot



ꞰꞰ Elaboration & mise en oeuvre d’outils de veille



Mes compétences :

Ponctualité et disponibilité

Sérieux et esprit du travail en groupe

Solidworks

Autocad

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Autonomie

Esprit d'initiative

Mobilité internationale

Keyshot

Réactivité

Sketch up