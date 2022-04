Florence GOYAT

L’École de design Nantes Atlantique, fondée en 1988 reconnue par l’État, membre de la Conférence des grandes écoles, délivre un diplôme de Design (bac+5) visé par le Ministre chargé de l’Enseignement supérieur. L'école prépare à différents diplômes en alternance : BTS, licences professionnelles et cycle master Bac+5. Ses programmes pédagogiques sont axés sur la professionnalisation des études en partenariat avec les entreprises.

L’école comprend le seul Centre de Formation des Apprentis (CFA) Création et innovation industrielle en France dans le domaine du design.

www.lecolededesign.com



Mon activité au sein du CFA :

- Accompagner les étudiants dans leur recherche d'entreprises en leur proposant un accompagnement personnalisé.

- Prospecter les entreprises qui ont un besoin de compétences en design pour faire connaitre l'école et nos offres de formation.

- Recrutement des étudiants pour 3 formations en apprentissage :

*BTS design de produits

*Licence Pro production industrielle option Design, matériaux et modélisation

*Cycle Master Management du design et de l'innovation.













Mes compétences :

Accompagnement d'étudiants

Design produit

Relations entreprises

Design graphique

Motion design

Relations clients

Conseil en recrutement

Ux design

Formation apprentissage

Alternance

Ressources humaines

Développement commercial

Art

Business development

Veille économique

Édition

Formation