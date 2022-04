Florence JOYA

Riche d'une expérience de 20ans en parfumerie, j'ai eu l'occasion de travailler en pharmacie pour enrichir mes connaissances .Je rechetche actuellement un poste de Formatrice -Animatrice sur la région Rhône-Alpes.



Mes compétences :

Remonter Les Informations Du Terrain

Examiner Les Informations Sur Mon Secteur

Apporter Un Appui Technique Et Un Suivi Lors Du Dé

Mise En Place D’actions Sur La Surface De Vente Po

Former Le Personnel Avec Une Expertise Sur Les Gam

Reporting Fréquent

Suivi Qualitatif De La Relation Client

Mettre Des Actions Sur Le Sell-out Pour Développer

Ecouter Et Analyser Les Typologies Des Clients

Proposer Des Axes D'évolution

Organiser Son Planning

World

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Merchandising