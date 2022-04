Antoine GIUNTINI

31 ans, marié.



Diplômé d'HEC (H05) avec une spécialisation 'mastère marketing' à l'EGADE en dernière année (programme MBA du TEC de Monterrey, Mexique).



7 ans d'expérience professionnelle chez Procter&Gamble au sein de la fonction marketing, sur des missions variées (marketing opérationnel et développement, en France et sur des marchés Européens) et des catégories de produits diverses (parfums en circuit de distribution sélectif, soins capillaires en grande distribution).



Actuellement responsable de la marque Pampers, je coordonne une équipe multifonctionnelle d'une dizaine de personne (management direct de 3 chefs de produit marketing). Je suis également en charge du recrutement et de la formation de la fonction marketing pour P&G France, ainsi que de la campus team HEC.



Communication

beauté

Chef de produit

marketing

category management

Gestion de projet

trade marketing

grande consommation

marketing produit

développement