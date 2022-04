Antoine GIZARDIN

Bonjour,

Je suis actuellement en poste chez Accenture, dans la Service Line Stratégie.



Ce qui m’a frappé à mon arrivée au sein d'Accenture, c’est le fort accent mis sur l’organisation, la méthodologie, la formation interne continue et le niveau de qualité élevé attendu de chacun.



Mon rôle est donc de construire les différents outils stratégiques, et de rédiger les études, diagnostics, préconisations et planifications pour leurs mises en œuvre. Selon les missions, je peux également être impliqué dans la mise en œuvre des solutions retenues.



Le métier de consultant me donne l'opportunité d'acquérir une forte dimension méthodologique, une ouverture sur de nombreux secteurs, et m'apporte un challenge intellectuel quotidien.



N'hésitez pas à me contacter à travers Viadeo, que ce soit pour des raisons professionelles ou personnelles.



Mes compétences :

Organisation

Conseil

Strategy

Consultant

Management

Communication

Marketing

Gestion de projet

Consulting