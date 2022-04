Antoine GODEY

Sur scène j’interprète mes musiques et chansons.

En parallèle élaboration de spectacles sur mesure adaptés à des contextes donnés avec pour moteur le sens et le lien humain, beaucoup en proximité.

Création et réalisation de signatures et d'univers sonores.

Pourquoi, qui, comment, quoi, où ? j'assiste les personnes qui souhaitent organiser des manifestations liées au spectacle vivant dans tous les contextes.



Mes compétences :

acoustique

Chant

Chanteur

Conseil

Evénementiel

Musique

Organisation

SAX

Spectacle

Violon