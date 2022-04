Antoine GOINEAU

Jeune diplômé d'un master en télédétection, je suis spécialisé en traitements d'images (satellites/ drones/ images optiques/radar basses et hautes résolution spatiale) et j'ai pu mettre en application mes compétences au cours de stages et CDD (université Paris7/ EDF/ Defisol).

De plus j'ai développé des compétences en géomatique (ArcGis) et en analyses environnementales au cours de mon cursus.

Ouvert à propositions dans différents secteurs d'activités, je reste à votre disposition pour plus d'informations.







Mes compétences :

Traitement d'images

Cartographie SIG

Statistiques

Analyse environnementale

Télédétection

Programmation