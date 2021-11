Annie GOINEAU

Qui suis je ? Je suis riche d'une longue expérience dans le médico-social et d'engagements bénévoles dans la société civile.

Ma chance, ce sont les multiples rencontres avec des professionnels, des acteurs de terrain.

Mes temps forts, ce sont les accompagnements des personnes vulnérables, le montage de projet , le management d'équipe.

Mon crédo, c’est la formation en parallèle de l’autoformation qui me permet de progresser et d’adapter ma pratique.

Mon fil rouge, c'est la communication pour mieux coopérer et cohabiter ensemble.



Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir à créer et animer des formations comme sur la Bientraitance, la communication, le Développement Social Local, les politiques Sociales en France, Repérer et animer son réseau dans le domaine social, le passage à la retraite, les enjeux de la coordination gérontologique, Identifier les acteurs du maintien à domicile, l'accompagnement du deuil......



Mes compétences :

Gestion de projet

Pédagogie

Animation de réunions

Coordination

Management

Developper un réseau