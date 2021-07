Natacha DUROUX (CHOISNARD)

Actuellement en poste à Carrefour Banque en tant que responsable d'une équipe commerciale ,je souhaite continuer mon évolution professionnelle et personnelle au sein d'une grande société, me permettant ainsi de me faire progresser vers un poste plus important ,car mon meilleur atout ,grâce au leader Français de la grande distribution ,c'est le management d'hommes .

En effet étant dans l'accompagnement d'équipe commercial depuis 15 ans ,cela m'a permis de faire évoluer mes équipes ,mon entreprise ,et moi même .

J'ai des qualités tel que ,le dynamisme ,le coaching ,la rigueur ,la réactivité ,qui sont des atouts essentiels dans l'évolution d'une entreprise .

Pourquoi moi? Mon expérience en tant que responsable de la force de vente ,mais aussi dans le gestion de compte d'exploitation signifie adaptabilité et autonomie



Mes compétences :

Management

Coaching

Rigueur

Animation d'équipe

Pédagogie

Organisation

Dynamique