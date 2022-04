Antoine GOUEDARD

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Business Consultant chez Keyrus (depuis 2015)

Ingénieur Conseil et Projet Senior chez Keyrus (depuis 2009) : informatique décisionnel (BI), outils d’accès à l’information et Big Data



DOMAINES DE COMPETENCES

Support d'avant-vente aux équipes commerciales afin de fournir les garanties technologiques et méthodologiques auprès des prospects et clients.

Prise en charge de différents types d'actions dans le processus commercial concernant des projets de prestations de services.

Intervention tout au long du processus de mise en place de projets décisionnels et digitaux, de la réponse à appel d'offre jusqu'à la réalisation.

Expertise technique dans les domaines de l’Informatique Décisionnel, des Moteurs de Recherches et des solutions Big Data : analyse, conseil, prototypage, développement, déploiement, expertise, formation



Mes compétences :

Exalead (Dassault Système)

QlikView (Qliktech)

Webmaster

Endeca (Oracle)

Elasticsearch