Antoine GOULART

Professionnel de la communication et du design de puis plus de 20 ans, j'ai fait mes armes dans plusieurs agences de communication et de design avant de me lancer dans l'aventure entrepreneuriale. La communication de clients comme Amboise Paris, Fred Joaillerie, Heineken, Pernod Ricard, groupe Louvre Hôtels, Korian, Engie, fait partie de mon histoire. Interlocuteur privilégié pour répondre à vos interrogations de forme ou de fond, j'attache de limportance à construire des relations de confiance et des liens forts afin de travailler en toute transparence. Travailler en tant que partenaire sublime les projets et motive les équipes !



Mes compétences :

Communication et design

Publicité

Conseil

Création

Graphisme

Édition

Internet

Management