Antoine GOUPY

2008: IAE Paris - Sorbonne Graduate Business School (Paris, France)

MBA, thématique en finance de marché et politique financière de

l’entreprise

- Comptabilité, analyse financière, contrôle de gestion

- Théorie des marchés d’actions, de taux et d’obligations

- Introduction aux produits dérivés (future, forward, option, swap)

- Techniques de valorisation d’entreprises, LBO



2004-2007: ESME Sudria – Ecole d’ingénieur (Paris, France)

Diplôme d’ingénieur en génie électrique, gestion de l’énergie et des

ressources



2002-2004: ESME Sudria - Ecole d’ingénieur (Paris, France)

Classes préparatoires intégrées



2002: Lycée Stanislas, Paris

Baccalauréat Série S



Mes compétences :

Électrique

Finance

Finance de marché

Forex

Génie électrique

Microsoft Money

Money market

Sales