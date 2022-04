Antoine GOURDIN

Actuellement cadre dans une société de prestation, je suis en recherche d'une entreprise pour une nouvelle expérience professionnelle en rapport avec le monde automobile.



Ma formation initiale ainsi que mon stage de fin d’étude chez un équipementier m’ont fournis des compétences dans divers domaines de la mécanique et notamment dans le secteur du calcul mécanique.

Je souhaite continuer à développer mes connaissances et acquérir une véritable expertise métier en intégrant une société dynamique dans laquelle je pourrais m'épanouir pleinement.

Mes différentes expériences effectués en entreprise m’ont permises à chaque fois de démontrer mes qualités en terme de rigueur, d’adaptabilité et de travail en équipe.



Je suis passionné depuis longtemps par l'automobile et j'envisage de continuer ma carrière dans ce secteur de pointe.



Mes compétences :

Automobile

Calcul de structure

Calcul mécanique

Crash

Hypermesh

Japon

LS Dyna

Mécanique

Radioss