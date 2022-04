Antoine GOURLAY

Juste après avoir obtenu mon diplôme d'ingénieur en 2017, j'ai rejoint le Master 1 Science de la matière - Nanotechnologie de l'Université de Nantes pour me spécialiser dans le domaine de la nanomédecine et / ou de la nanosécurité dans le futur. Je fais maintenant partie du Master 2 Nanosciences, Nanotechnologies et Nanomatériaux. L'objectif est de me préparer pour une thèse dans ce domaine en 2019.



Pendant mes études à l'IE CESI, j'ai rejoint Candia pendant deux ans pour devenir ingénieur en environnement qualité-sécurité par apprentissage. Auparavant, j'étais en apprentissage chez Charier GC pendant un an (entreprise de construction) pour devenir ingénieur contremaître, mais j'ai trouvé le domaine de la QSE plus intéressant. J'ai également effectué un stage dans le domaine des nanotechnologies à l'INFN LNF de Frascati (Rome) au cours de ma deuxième année à l'IE CESI. A travers ce stage, j'ai acquis le désir de poursuivre mes études dans ce domaine et de poursuivre une thèse en nanotoxicologie si l'opportunité se présentait, ou en nanomédecine.



Je suis actuellement en stage à l'INRA de Nantes sur les composites d'hémicellulose / nanocellulose répondant aux stimuli et aux stimuli, dans le cadre d'une collaboration avec la Mac Master University en Ontario, au Canada.



