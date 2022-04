Développeur passionné. J'aime quand c'est rigoureux et que ça marche, je râle quand c'est n'importe quoi.



Rigueur + Passion = > Flexibilité + Robustesse + Originalité = > Qualité



Je développe des sites web de bout en bout depuis une quinzaine d'années, principalement en PHP/Python/Ruby/SQL/HTML/CSS/JavaScript. Je me spécialise par une veille quotidienne dans la pointe de la technologie virtuelle.



Je suis un étudiant de cœur qui accueille à bras ouverts les challenges.



L'univers de l'interface tactile révolutionne (si !) la conception d'applications en matière de développement et d'ergonomie. L'imminente émergence de protocoles comme Wave va révolutionner la notion de collaboration et de contenu utilisateur dans ces applications. Aujourd'hui, ces technologies sont mes jouets que je forge en outils. Le moment venu, vous aurez besoin d'eux. (21-03-2011)



L'univers de l'interface haptique va lui aussi révolutionner (mais si!) notre approche de l'interface utilisateur. Je m'entraîne sur le Leap Motion Controller, notamment avec Cyx (http://antoine.goutenoir.com/games/cyx ). (décembre 2013)



Mes compétences :

JavaScript

CoffeeScript

Web

Dart

Ruby on Rails

HTML

PHP

CSS

SQL

Python