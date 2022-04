Antoine GOY

Passionné par les nouvelles technologies et soucieux de la qualité de service, j’ai décidé de créer ma société afin d’apporter plus de sérénité aux petites et moyennes organisations.



Après plusieurs années d’accompagnement informatique d’entreprises et collectivités dans le cadre de mes postes précédents, j’ai pu identifier des sources d’amélioration pour ces organisations, notamment sur les points suivants : configuration des infrastructures, organisation documentaire, sauvegarde de l’information, formation personnalisée sur les outils informatiques, automatisation de tâches, …



C’est dans cet esprit que j’ai décidé de créer la société Kit’s : Kit’s accompagne les petites et moyennes entreprises dans la gestion de leur système informatique.



Mes compétences :

Microsoft SQL Server

MySQL

Linux

Microsoft Exchange

Développement web

Serveurs

HTML

Cloud computing

Sécurité réseau

Management

Adobe Photoshop

Microsoft Office

Pédagogie

Joomla

Formation

Méthode agile

SQL

JavaScript

ITIL

C#

PHP

UML

Virtualisation

Apache

Gestion de projet

Gestion d'équipe

Wordpress

VPN

CSS