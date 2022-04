Antoine GRANDMOUGIN

J'ai construit mon parcours universitaire et professionnel en alliant différentes formations complémentaires qui aujourd'hui me confère un savoir-faire pluridisciplinaire. Dans l'optique d'être le plus efficace possible dans les postes que j'occupe j'ai renforcé ma formation technique (BAC STL + BTS Physiques) par une école de commerce alliant les technologies et les affaires (ESTA) et une spécialisation en Gestion de Projets Internationaux (UTBM).



Relever de nouveaux défis, se confronter à de nouvelles missions, découvrir de nouveaux horizons font partis de mes motivations profondes.



De nature dynamique, pédagogue et organisé; mes expériences professionnelles, variées et enrichissantes, vous convaincront de mon adaptabilité à toutes les situations.



Mes compétences :

Commerce International

Marketing

Gestion de projets internationaux

Gestion de projet

Gestion de relation client

Sports de combat

Gestion budgétaire

Coaching sportif

Vente B2B

Vente