Bonjour, je suis Antoine Gréaud.



J’ai 2 objectifs aujourd’hui, trouvé un poste de dessinateur en BTP, ou travailler une réorientation professionnelle.



Je possède une formation dans le bâtiment, et je me suis spécialisé avec un DU Technicien DAO.

De ce fait, j’ai une bonne maitrise des logiciels DAO, comme Auto CAD, et m’adapte très bien à ceux qui me sont inconnus.



Lors de mes différents stages, que ce soit en bureau d’étude ou en cabinet d’architecte, j’ai pu mettre à profits mes compétences. Ainsi, j’ai réalisé des plans et proposé des solutions d’aménagement.



Pour ce qui est de la réorientation, pour le moment je n’ai pas bien défini mes choix.





Mes compétences :

Dialogue social

Distribution

Organisation

DAO

Microsoft Office

AutoCAD