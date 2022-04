Antoine GREFFIER

J'ai, toujours, été passionné par l'Histoire. C'est ce qui m'a poussé à faire des études dans ce domaine. La possibilité de pouvoir faire des recherches m'a, également, aidé dans ce choix. Je pense posséder les qualités essentielles requises pour ce genre de travaux: rigueur, sens de la méthode, sens de la communication, disponibilité, polyvalence. Durant mon parcours personnel et professionnel, j’ai appris à travailler de façon autonome et en groupe et le sens de l’adaptabilité. De plus, je suis polyglotte (je parle, en effet, français, allemand, anglais et italien) et j’ai des compétences en Histoire de la Mémoire en rapport avec la période 1933-1945, muséologie, conception d'expositions, recherches historiques et documentaires et coordination de projets. De plus, je suis disponible sur l'ensemble de l'Europe.



Autres compétences:



- Traitement de l’information

 Organiser (cataloguer, indexer)

 Rechercher et traiter les sources d’information

 Analyser et interpréter les résultats

 Rédiger des publications (travaux scientifiques)

 Dresser l'inventaire de collections

 Rédiger des fiches PALISSY



- Événementiel

 Préparer des expositions

 Structurer des événements bilingues (français / allemands)

 Réaliser des publications en plusieurs langues

 Préparer des voyages d’étude bilingues (français / allemands



- Informatique



 ACCESS: concevoir et programmer

 Site Internet: Concevoir, programmer, mettre en place site Internet

 Office (Word, Excel, Power Point, Access)

 Photoshop

 PageMaker

 FrontPage





- Langues

 Allemand : lu, écrit, parlé – niveau expert

 Anglais : lu, écrit, parlé

 Italien : lu, parlé

 Interpréter simultanément français / allemand et allemand / français ; italien / français et français / italien

 Traduire bilatéralement des textes français et allemands

 Définir les modalités de la traduction, de l'interprétation en fonction du public, du contexte et selon les besoins du client

 Comprendre un texte, un dialogue et les restituer dans une autre langue auprès d'interlocuteurs ou sur des documents

 Recenser les sources documentaires et mettre à jour ses connaissances linguistiques, culturelles

 Contrôler les travaux de traduction et de terminologie (qualité, délai, relecture, correction, ...)



- Guide-interprète

 Recueillir les informations sur la durée, le nombre de participants, les spécificités de la prestation d'accompagnement touristique

Accueillir et informer les participants sur l'organisation de la prestation d'accompagnement

 Organiser le déroulement de la prestation et établir les demandes d'autorisations, de réservations, ...

 Concevoir la visite guidée par le repérage des lieux, la préparation des commentaires

 Présenter les particularités géographiques, historiques et culturelles des lieux et adapter les commentaires

 Établir le bilan de la prestation d'accompagnement et identifier des adaptations, de nouveaux projets, ...



Mes compétences :

Traduction

Informatique

Gestion de projet

Documentation