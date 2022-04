Claire DODÉ

J'ai une double formation d'ingénieure, en France et en Allemagne.

J'exerce comme traductrice-ingénieure, spécialisée dans la traduction scientifique et technique.

Je suis également bénévole dans un service juridique.



Pour ce qui concerne mon activité de traductrice :



Je traduis tout type de documents scientifiques et techniques de l'allemand vers le français, et des documents de niveau scientifique ou technique très complexe de l'anglais vers le français.



Vous pouvez faire appel à moi si vous avez besoin de modes d’emploi techniquement corrects, de rapports d’essai bien traduits.



Ou si vous souhaitez un traducteur qui pense à vous préciser que les classes allemandes et françaises de résistance et de réaction au feu des matériaux ne se recouvrent pas parfaitement et qui ne traduira donc pas le terme allemand pour « ininflammable » sans aller vérifier si, dans ce contexte, cela correspond.



Si un client étranger vous pose une question technique, si vous souhaitez lire un CCTP allemand, si votre chantier est bloqué pour un rapport d’essai en allemand, etc.



Bref, dans toutes les situations de textes allemands où une forte compétence technique est un vrai plus pour la compréhension et la traduction.



Je traduis également depuis l'anglais, si votre document anglais est tellement pointu que vous n’avez trouvé personne pour le traduire.



Ma formation scientifique, ma curiosité naturelle et ma rapidité à m'approprier un sujet me permettent d'aborder une grande palette de domaines.



Mes principaux domaines de compétence sont les suivants :



-- Matériels et chantiers : grues, travaux et matériels forestiers, matériel agricole …

-- Informatique : logiciels, progiciels, systèmes embarqués, réseaux, software, badges de sécurité, gestion technique du bâtiment …

-- Environnement, aménagement : adduction et traitement des eaux, engrais, laques et peintures, réseaux ferrés …

-- Bâtiment et génie civil : rapports d’essai et certificats, protection incendie, murs-rideaux, portes-tambours, laques et peintures, VMC, ascenseurs et amortisseurs de charge lourdes, solaire, isolation acoustique, gestion technique du bâtiment, étanchéité …

-- Processus industriels : production, maintenance, surveillance, contrôle qualité, sécurité, protection incendie, ATEX, contrôles non destructifs, matériel ferroviaire, wafer, presses …

-- Chimie : fiches de données de sécurité, protection chimique …

-- Sciences : thermodynamique, sismique, électricité, mécanique des fluides, mathématiques …

-- Génie médical : matériel médical, notices, imagerie médicale …



Pour plus de détails, voir mon site :