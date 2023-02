Charlotte MATOUSSOWSKY

Ce sont les idées qui changent le monde ; j'en suis profondément convaincue. Mais pour qu'une pensée marque une époque de son empreinte, encore faut-il qu'elle circule, de personne en personne, de culture en culture, de langue en langue. C'est pour permettre aux idées de surmonter la barrière de la langue que je suis devenue traductrice.



Si vous me confiez vos idées, je saurai les exprimer de manière à toucher et convaincre un public francophone.



Je travaille depuis l'anglais, l'italien et le russe. Je me suis spécialisée en sciences humaines et sociales, avec une expérience significative en histoire militaire, en études de genre et en fait religieux. Au fil de mon parcours, j'ai également exercé mes compétences linguistiques dans la presse, le droit, l'informatique, l'associatif...



Forte de ma formation à l'ISIT et au sein de plusieurs universités européennes, j'ai fait mes premières armes dans des services de traduction internes (notamment dans la presse magazine) avant de me consacrer pleinement à ma propre entreprise. Je suis membre de l'Aprotrad, une association professionnelle de traducteurs.



J'ai vécu plusieurs années à l'étranger (Espagne, Russie, Royaume-Uni, Italie...) et ai eu l'occasion de visiter de nombreux pays, ce qui m'a permis d'acquérir une sensibilité interculturelle que je m'efforce de développer au quotidien.



Résolument tournée vers les nouvelles technologies, j'utilise avec aisance les outils que nous offrent la traduction assistée par ordinateur et le web participatif.



Si vous avez besoin de traductions en français de textes anglais, italiens ou russes, vous pouvez me contacter par mail.



Mes compétences :

Microsoft Office

Trados Studio

Traduction

Réseaux sociaux

OpenOffice

Wikipédia

Interprétation de liaison

Recherche documentaire

Recherche terminologique

Multiterm

Relecture / corrections

Presse magazine

Sciences humaines et sociales

Traduction juridique

Enseignement universitaire

OmegaT