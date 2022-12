Drumont MARC

Je suis un esprit créatif travaillant avec des objectifs business et qui :

• Raconte des histoires grâce au design

• Déploie des processus pour améliorer la productivité et maintenir l'organisation

• Construit des chartes graphiques

• Analyse les besoins de communication et de propose des solutions adaptées

• Implique tous les services concernés dans le process de création

• Met en place des outils de mesure pour évaluer l'impact des campagnes de marketing

• Délivre un message compréhensible par différents canaux

• Connait la chaîne graphique et expérience avec les prestataires

• Prend soin des couleurs, des échantillons, des polices, des styles, des calques, des thèmes - aucun désordre n'est permis !



Mes compétences :

Branding

Intégration web

Design graphique

Web design