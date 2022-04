Claire DODÉ

Traductrice allemand-- > français, avec compétence scientifique et technique.



www.services-traductions-ingenierie.fr



Exemple de traductions déjà réalisées :

- modes d'emploi : VMC, tracteurs forestiers, panneaux solaires, matériel médical, génie civil, matériel électrique, hardware, software, bâtiments (murs-rideaux, étanchéité de toiture, ...), radiographique industrielle ...

- protocoles d'intervention sur site

- article de vulgarisation scientifique : chimie, thermodynamique, ...

- dépliant publicitaire technique pas trop orientés marketing : appareil d'alerte sismique avec coupures automatisées, grue, ...

- ...



Pour des traductions purement marketing, s'adresser à quelqu'un d'autre (coordonnées sur demande).

Pour des traductions mêlant technique et marketing, je travaille en binôme avec des collègues.

Idem pour les traductions mêlant technique et juridique pointu.



Format de fichier pouvant être traduits au 27 février 2013 avec conservation de la mise en forme source : Word 2010, Excel 2010, Powerpoint 2010, la plupart des pdf (avec surcoût).



Mes compétences :

Enseignement

Aménagement urbain

Programmation

Ingénieur

Software

Juridique et fiscal

Technique

Mathématiques

Traduction scientifique et technique