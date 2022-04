Antoine GROUHEL

Après avoir exercé pendant plus de 3 ans aux Affaires Etrangères (Services Culturels de l'Ambassade de France Espagne & Roumanie), j'ai pratiqué la Vente multi-secteurs à différents niveaux de responsabilité pendant 16 ans - dont 14 en B2B et 3 à l'Export.

Internationalement parlant, j'ai vécu et/ou travaillé en Libye (5 ans), Espagne (très régulièrement depuis plus de 20 ans), Roumanie (2 ans), Canada (7 mois)...



Suite à une reconversion récente en Apiculture (saison apicole 2012 effectuée dans une miellerie de 220 ruches au Canada + Brevet Professionnel de Responsable d'Exploitation Agricole option Apiculture obtenu en septembre 2013 après 9 mois de formation au CFPPA de Poitiers / Venours), je suis rentré en contact avec PHYTOSYNTHESE, la nouvelle filière animale du groupe pharmaceutique mosellan LEHNING, spécialisé dans la conception et la fabrication de médicaments naturels et souhaitant étendre aux éleveurs les bienfaits de produits déjà fournis aux humains depuis 80 ans.

Nos échanges ayant progressé, je suis devenu plus transversalement début janvier 2014 le Chargé d'Information Produits du Groupe LEHNING. Ma mission : visiter les acteurs de santé recourant ou pouvant recourir à nos médicaments naturels accessibles en pharmacies sans ordonnance, pour répondre à leurs besoins d'informations et recueillir toute suggestion de leur part pouvant contribuer à une meilleure prise en compte des enjeux de santé publique par notre Département R & D.

S'agissant d'une création de poste à visée non commerciale, il est amené à évoluer vers la Formation et/ou l'International.



Mes compétences :

PMI

EXPORT

INTERNATIONAL

B2B

APICULTURE

COMMERCIAL

AFRIQUE