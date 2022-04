Antoine GUERRA

Officier supérieur de la Gendarmerie Nationale, J'ai occupé différents postes de commandement notamment celui de commandant de la compagnie adjoint à Toulouse-Mirail, ensuite celui de commandant de compagnie en titre en Guyane, de commandant de la police judiciaire de la Haute-Corse et enfin chef du bureau de la police judiciaire de la Région Rhône Alpes.

En 2007, après 26 ans de services actifs, j'ai décidé de mettre un terme à ma carrière et de proposer mon expérience et mes compétences à une société minière d'orpaillage guyanaise. J'ai mis en place un service de sécurité et développé une méthode de gestion du personnel sur un site minier isolé où vivait une centaine d'employés. Mon sens du management, les règles déontologiques qui m'ont toujours guidées tout au long de ma carrière dans la Gendarmerie, ont été des atouts majeurs pour réussir dans ce nouvel emploi.

C'est ainsi qu'en mars 2008 cette même société (250 employés) a connu des difficultés financières et structurelles. S'appuyant sur ma première expérience, remarquée et réussie, elle m'a alors proposer d'exercer la fonction d'adjoint au directeur général avec trois objectifs majeurs : la réorganisation, la mise en oeuvre et le suivi du plan de sauvegarde de l'emploi, et retrouver au plus vite un équilibre financier. A la fin du premier semestre 2009 tous ces objectifs ont été atteints.



Mes compétences :

Management

Organisation

Rigueur

Sécurité