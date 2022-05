Pierre. GIBERT

Deux domaines d'activités:



1) l'exploration et l'exploitation de mines et de carrières.

2) l'environnement et la dépollution des sites iondustriels.



Ces deux activités ne sont pas sans rapport:



**La mine moderne fait une large place aux considérations environnementales et les techniques d’extraction font appel par exemple à la lixiviation et à des bactéries, utilisées aussi en techniques de dépollution.



**La dépollution des sites utilise des techniques dérivées de l’industrie minière notamment en séparation de phases, lixiviation, biolixiviation.



Ainsi j’ai occupé les postes de:



· Géologue d'exploration en Afrique sub sahélienne (Mali, Sénégal) en recherche de gisements d'or et aussi en tant qu’hydrogéologue (hydraulique villageoise)



· Géologue en recherches minières (or, tungstène) dans les Pyrénées à la fin des années 80.



· Ingénieur de production dans une mine d'or en France. L’or était extrait par voie chimique en cyanuration en tas et en cuves agitées.



Sensibilisé aux problèmes d’environnement, j'ai entrepris une spécialisation d'ingénieur environnement à l’École Nationale du Génie de l'Eau et de l’Environnement de Strasbourg (ENGEES) .



· Ingénieur chantier sites et sols pollués ancienne usine à gaz GDF. Réalisation et mis en œuvre d'une unité de traitement d'eau (phénols, HAP, cyanures, azote) afin de traiter sur site une bonne partie de la pollution. Tests de divers pilotes (stripping, biopiles).



· Géologue / Responsable environnement en GUYANE durant 7 ans.

Ma première mission a été de solutionner les problèmes de décantation (MES, hydroxydes), puis de diriger des campagnes d’exploration. Pour exploiter le gisement filonien principal, j’ai participé à la conception, la construction et l’exploitation d’une unité de broyage et de récupération gravimétrique d'or,

Pilotage des études d'impact et demandes de permis d'exploitation.





· Chargé d'affaires sites / sols pollués pour traiter des boues contaminées par des légionelles et des amibes (EDF nucléaire), des chantiers de sites et sols pollués par des hydrocarbures, du chrome, de l’arsenic, du mercure. Maîtrise d’œuvre de dépollution d’usines à gaz. Réalisation d’études réglementaires ICPE, diagnostics, ESR, déchets.



. Mise au point d'une unité de lavage de terres impactées sur le chantier TOTAL AZF de Toulouse pour Véolia.



Mission de dimensionnement et étude de faisabilité d'une carrière de 300 000 t/an au Maroc



. Représentant sur site du maître d'ouvrage (Sanofi-Aventis), responsable de projet (18M€) pour la remédiation de l'ancien Centre de Recherches Industrielles et Techniques lyonnais de Rhône-Poulenc (ex CRIT - ARCHEMIS). Déconstruction du site SEVESO et dépollution des sols (10 ha, 457000 m2 SHON à déconstruire, 400 sondages profonds, 250 000 analyses, 200 000 t de terre évacuées et traitées en centres agrées).



Depuis 2008, Ingénieur administratif et technique, environnement et géologue sénior de trois mines d'or primaire en Guyane (AUPLATA SA, groupe OSEAD). Coordination administrative et technique de 3 projets d'usine de traitement par cyanuration avec des mises en service fin 2014 (Cayenne) , mi 2017 et fin 2019.



Mes compétences :

Environnement

Géologie

Gestion de projet

Management

Maintenance