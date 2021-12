Cedrick GINESTE

Http://www.pangeology.com/



Cédrick Gineste, géologue minier avec 20 ans d'expérience.

Projets métaux précieux et métaux de base à tous les stades d'avancement: Grassroots à faisabilité/exploitation.



PRINCIPALES COMPETENCES



- Conception et exécution de programmes d'exploration

- Géochimie multiéléments: campagnes de sol et stream sediment

- Cartographie géologique / géomorphologique

- Caractérisation du regolith

- Supervision de campagne de forages (aircore, RC, diamant; héliportés)

- Log de sondages

- Pétrographie / minéralogie, sonde PIMA

- Géophysique de surface du profil latéritique (tomographie electrique et radar)

- Gestion de base de données (Access, Datashed)

- Gestion de base SIG (ArcGIS, Mapinfo/Discover)

- Modélisation géologique (Surpac, Micromine)

- Mise en place de QA/QC conforme aux codes NI43-101 et JORC.



ZONES de TRAVAIL



Région / Terrain / Substance / Phase de recherche



Afrique de l'Ouest (Mali, Senegal, Guinee) / Birrimien / Au / Grassroots à développement

Afrique Centrale (Gabon, Zambie) / Néoproterozoique / Cu-Pb-Zn / Grassroots et brownfield

Nouvelle-Calédonie / Ophiolites / Ni-Co / Reconnaissance à exploitation

Guyane / Paléoproterozoique / Au / Reconnaissance à développement

Madagascar / Archéen / Ni-Cu-PGE-Au / Grassroots

Western Australia / Yilgarn craton / Ni-Co / Reconnaissance

Maroc / Sn / PFS

Philippines / Ophiolites / Ni-Co / Desktop study

Indonésie / Ophiolites / Ni-Co / Desktop study

Pologne / Ophiolites / Ni-Co / Revue de données, JORC compliance



FORMATION



Master2 EGERM, Orléans

BTS Géologie Appliquée, ENSG, Nancy