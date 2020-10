Franck BOSS

Je mène aujourd'hui 3 activités en parallèle, coach, formateur en communication d'entreprise et communication interpersonnelle et comédien.



Vous sentez-vous à l'aise dans votre communication ? Donnez vous envie aux gens de travailler avec vous ? Votre leadership vous permet-il de motiver vos équipes ? Vous estimez vous légitime dans vos fonctions ?



C'est pour vous aider à répondre positivement à ces questions et à bien d'autres que je vous propose de nous rencontrer.



Je suis coach spécialisé en management et communication en entreprise.



J'ai déjà accompagné plusieurs dirigeants et cadres sur des sujets aussi variés que communication et management, leadership et communication ou encore communication institutionnelle.



Mon credo est que vous avez déjà toutes les réponses en vous, et mon rôle est de vous aider à les trouver. J'ai donc plaisir à emprunter à Socrate cette formule : "Si je réussis à rallumer en celui qui m'écoute le souvenir de ce qu’il sait déjà, j’aurais fait beaucoup."



Je délivre également des formations autour de la communication : "Prise de parole en public", "Communiquer pour convaincre", "Communication managériale", "Développer son leadership relationnel", "Discours client", "Improviser pour mieux communiquer", en sont quelques exemples.



Mes clients sont particulièrement intéressés par mes qualités d'écoute et d'analyse associées à une expertise de manager en entreprise et un parcours de comédien.

Je peux ainsi vous accompagner dans votre évolution, en vous aidant à progresser sur la forme de vos communications ainsi que dans la construction de vos messages ( stratégie, choix des arguments, structure… )



En tant que comédien, j'ai déjà participé à de nombreux projets, dont "Mon pote" de Marc Esposito, "Dealer" de Jean-Luc Herbulot, "Une famille formidable" de Joel Santoni, le clip "Loving cup" de Christine and the queens.



Vous pouvez me contacter pour tout projet touchant à ces trois activités.

A bientôt.



Mes compétences :

Acteur

Formateur en communication interpersonnelle

Coach en Communication Interpersonnelle

Communication

Management

Coaching

Comédie

Informatique

Oracle

Informatique : Expertise sur Oracle et les outils

Efficacité