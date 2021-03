Franck BOSSY

Actuellement gérant de la société Elearnis :



Elearnis est née en juillet 2011, créée par deux anciens collaborateurs de la société e-learning Kompetis.

Avec plus de 25 ans d’expériences cumulés en e-learning par ses deux fondateurs, Elearnis élargit son horizon en proposant plus que du e-learning :



Elearnis est une agence spécialisée dans le développement de modules e-learning avec un positionnement original :

Elearnis développe uniquement des contenus sur mesure.

Elearnis vise clairement le haut de gamme avec des modules très graphiques et prêts pour le multilingue.

Elearnis propose des scénarii innovants mettant en scène l’apprenant pour qu’il devienne acteur de sa propre formation.

Elearnis dispose d’une très vaste connaissance des technologies liées au e-learning et est toujours à la pointe des nouvelles avancées dans ce domaine.



Création d’applicatifs Web :

Elearnis a créé sa propre plateforme LMS compatible SCORM (plateforme de formation en ligne) : Rtrain. Cette plateforme est proposée entièrement sur mesure à nos clients.

Nous proposons également une offre de services complète pour créer des sites web d’informations et de communication en s’appuyant sur des CMS.

Elearnis propose également plusieurs systèmes d’auto-évaluation en ligne, du simple quiz à l’auto-diagnostic.



Le développement d’applicatifs pour Smartphone et tablette :

Il s’agit de l’axe de développement majeur d’Elearnis. Nous entendons apporter à nos clients de nouvelles opportunités de formation, d’information et de gestion grâce au potentiel incroyable des outils mobiles.



Principaux clients :

Clarins, Veolia Propreté, Veolia Environnement, l’Apec, Sanofi-Aventis, Sanofi-Pasteur, Securitas, le Crédit Agricole, la Banque Populaire.





Mes compétences :

AJAX

Sass

Merise

COMPASS

XML/XSLT

IIS

ASP

Json

Actionscript

PhoneGap

SEO

Photoshop

SQL Server

Html5

CSS3

Illustrator

Backbone js

UML

JQuery

SCORM

AICC

mobile

e-learning

web