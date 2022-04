Fabienne PERON

Après 15 ans d'expérience dans le domaine de la santé en tant que technicienne de laboratoire au centre hospitalier de Rodez et une formation d'Animateur qualité (congé de formation professionnel), je décide de tenter de vivre de ma passion qui sont les médecines douces et les techniques de développement personnel.

Riche de toutes les expériences que j'ai pu avoir dans la santé et après une formation de Réflexologie (plantaire et palmaire, Méthode Originale Ingham), je suis actuellement Réflexologue sous le statut auto-entrepreneur. Je possède un cabinet au 5 Ter rue de l’Amphithéâtre à Rodez que je partage avec une hypnothérapeute.



Mon site https://peronf8.wixsite.com/reflexo12 et vous pouvez me joindre au 06.06.47.98.24 pour tout renseignement ou prise de RDV.



En parallèle, grâce à mes expériences passées dans l'animation de formation, j'anime des formations dans les médecines douces et des ateliers de développement personnel.

Qu'est-ce la Réflexologie? La réflexologie, une alternative naturelle, qui relâche la tension et le stress, améliore la circulation sanguine et nerveuse et favorise le déblocage des influx nerveux. Elle rétablit l’équilibre du corps de façon naturelle.



Mes compétences :

Aromathérapie

Biologie

Communication

Développement personnel

Diététique

Formation

Hygiène

Massage

Médecine

Médecines douces

Pharmacie

Phytothérapie

Psychologie

Qualité

Réflexologie

Reiki

Yoga

Acne