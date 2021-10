Edwige AMALRIC

Reflexologue certifiée Ingham

Praticienne Fleurs de Bach

Praticienne Modelage traditionnel indien du crâne

Animatrice d'ateliers P'tibou Relax





Reflexologue depuis 4 ans vous pouvez me consulter :

- au cabinet à Graulhet et Castres

- à domicile secteur Tarn.







Je vous propose des soins en thérapies douces adaptés à votre rythme de vie, et à vos besoins.

Prendre soin de soi pour prévenir les maux du quotidien est essentiel et la réflexologie plantaire est un bon moyen d'y parvenir.

Ce moment peut être une pause dans votre journée de travail afin d'évacuer le stress et ainsi améliorer vos performances .





Je cherche à développer mon activité et à introduire les ateliers P'tibou Relax dans les mjc ,les crèches, les écoles...



Les ateliers parents-enfants P'tibou relax comptent 3 catégories:



TIBOU BEBE: pour initier les jeunes parents au massage bébé (1 mois -24 mois)

TIBOU YOGA: un moment de complicité parent-enfant pour apprendre aux plus jeunes à connaître leur corps et ses capacités, se détendre et partager un moment de jeu en famille. (2 - 6ans)

TIBOU RELAX: les enfants et les parents apprennent des mouvements de massage simples et respectueux dans un environnement calme et propice à la relaxation. (6 -11ans)